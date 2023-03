Comune Ortona, nasce nuovo gruppo. Azzerata la Giunta

(ANSA) - ORTONA, 06 MAR - Il sindaco di Ortona (Chieti) Leo Castiglione ha reso noto di aver azzerato la Giunta comunale "alla luce della costituzione del nuovo gruppo consiliare 'Città che Amo' formato dai consiglieri comunali Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti e del nuovo assetto creatosi all'interno della maggioranza e viste le richieste presentate dal nuovo gruppo in ordine al riequilibro delle forze di maggioranza". Il primo cittadino esprime gratitudine agli assessori che lo hanno accompagnato fino a oggi ovvero Giancarlo Paludi, Marcello Di Bartolomeo, Paola Di Sipio, Paolo Cieri e Cristiana Canosa "non solo per aver ripagato la mia fiducia con il lavoro - dichiara - la dedizione, ma anche e soprattutto con l'onestà che ha contraddistinto ognuno di loro nel proprio operato".

Per Castiglione "oggi inizia una nuova fase amministrativa che dovrà dare continuità al lavoro fatto in questi anni e che ha portato questa compagine ad essere rieletta". (ANSA).