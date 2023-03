Teatro, Daniele Pecci al Caniglia in "Divagazione e Delizie"

(ANSA) - SULMONA, 03 MAR - Una co-produzione Teatro Stabile d'Abruzzo, Shakespeare & Co, e Teatro Maria Caniglia porterà in scena, sabato 18 marzo ore 21 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona, "Divagazioni e Delizie" di John Gay con Daniele Pecci, che ne firma anche traduzione e regia.

"Divagazioni e Delizie" è il testo teatrale dell'autore statunitense John Gay, di recente scomparso. È formato totalmente dagli scritti di tutti i generi di Oscar Wilde. La bravura dell'autore è stata quella di inventare il presupposto per cui Wilde, nell'ultimo anno della sua vita (1899), uscito dal carcere ed esule in Francia, stanco, grasso, malato e completamente in bancarotta, per cercare di tirare avanti, affitta piccole sale teatrali per dar spettacolo di sé, presentandosi al pubblico parigino come il 'mostro', "lo scandalo vivente". Una sorta di conferenza autobiografica, a tratti interrotta da piccoli colpi di scena e contrasti con i due inservienti/macchinisti del teatro. Velata da una costante malinconia e sarcasmo feroce, la prima parte del testo scivola via fra vecchi ricordi, aneddoti, e racconti spesso divertenti.

La seconda parte attinge al quel doloroso e terribile atto d'accusa che è il "De Profundis". Il fatale amore per Lord Alfred Douglas, il processo, il carcere, gli ultimi anni esule tra la Francia e Napoli, la malattia e il presagio della morte imminente. "Daniele Pecci interpreta un personaggio difficile, scomodo e spogliato della sua grandezza e conduce con maestria nei meandri di una mente, sospesa in luogo che si fa mille luoghi, che diviene prigione, ricordo, specchio. Il pubblico diviene di volta in volta amico, nemico, uditorio o confidente, e scopre il buio e quella che fu la luce di Oscar Wilde -commenta Patrizio Maria D'Artista, direttore artistico della stagione di prosa del Teatro Maria Caniglia di Sulmona - Siamo felici di aver contribuito alla produzione di questo nuovo spettacolo, insieme al Tsa e alla Shakespeare & Co. di Daniele Pecci, che, oltre a otto repliche abruzzesi, nella prossima stagione sarà rappresentato in molti altri teatri Italiani".

