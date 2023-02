Calcio, Pescara ko, si avvicina ritorno di Zeman

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - La sconfitta subita questo pomeriggio a Cerignola porterà nelle prossime ore al cambio in panchina nel Pescara. Sembra segnato il destino di Alberto Colombo, con Zdenek Zeman vicino al ritorno in Abruzzo per la terza volta. Nelle prossime ore la decisione ufficiale. (ANSA).