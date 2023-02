Perdonanza: il cardinale Semeraro aprirà la Porta Santa

(ANSA) - L'AQUILA, 18 FEB - Ad aprire la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio in occasione della 729/a Perdonanza Celestiniana, nell'edizione che segue quella della storica visita da parte di Papa Francesco, sarà il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero vaticano per le Cause dei Santi.

Lo comunica il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila. L'apertura della Porta Santa, in programma a fine agosto 2023, coinciderà anche con la conclusione dell'Anno della Misericordia, ossia con il prolungamento dell'indulgenza della Perdonanza di San Celestino V per un anno intero, concesso dal pontefice all'indomani della visita nel capoluogo abruzzese.

Il cardinale Semeraro, arcivescovo emerito di Albano (Roma), è nato a Monteroni di Lecce il 22 dicembre 1947. Ordinato presbitero l'8 settembre 1971. Ha ricevuto la formazione iniziale nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e, successivamente, ha perfezionato gli studi di teologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense in Roma dove ha conseguito i gradi accademici di Licenza e di Dottorato in Sacra Teologia. Ha quindi insegnato teologia dogmatica. Eletto alla sede vescovile di Oria (Brindisi) il 25 luglio 1998.

È stato poi trasferito alla diocesi Suburbicaria di Albano il 1° ottobre 2004 fino al 15 ottobre 2020 quando è stato nominato da Papa Francesco Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nello stesso anno, è stato creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 28 novembre 2020, della Diaconia di Santa Maria in Domnica. (ANSA).