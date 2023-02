Lavoro, Biondi, all'Aquila sesto hub del progetto "Rete"

(ANSA) - L'AQUILA, 17 FEB - All'Aquila verrà creato il sesto hub nazionale nell'ambito del progetto "Rete", iniziativa dedicata a supportare i giovani nel passaggio dal mondo della formazione e dell'istruzione a quello del lavoro. Lo ha annunciato il sindaco Pierluigi Biondi nel ricevere il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"Anche nel capoluogo - ha spiegato il sindaco - verranno portate avanti iniziative finalizzate al rafforzamento della vocazione imprenditoriale e delle competenze dei ragazzi, agendo sulla formazione e lavorando con aziende, realtà private e pubbliche, enti di formazione". Le sedi degli altri hub sono Novara, Verona, Brindisi, Salerno, Nuoro e un'altra verrà individuata in Sicilia.

"Una città e una comunità - ha detto il primo cittadino - hanno un pieno significato se si forniscono opportunità ai giovani. Il tema delle competenze e della capacità di garantire nuove figure professionali necessarie al mercato del lavoro è di stretta attualità. L'Aquila entrerà nel progetto 'Rete': un'iniziativa per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e consentirà ai nostri ragazzi di formarsi, anche all'estero, di acquisire nuove professionalità e soddisfare le esigenze produttive delle aziende del territorio".

"Un grande progetto - ha aggiunto - che rafforza la vocazione della città dell'Aquila quale centro di diffusione di conoscenza e dei saperi. Il mio ringraziamento va al ministro Abodi che con la visita odierna ha confermato l'attenzione del governo nazionale nei confronti del nostro territorio e delle sue potenzialità di sviluppo e crescita". (ANSA).