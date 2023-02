Rapina in villa, botte a 20enne che reagisce e fuga con bottino

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA, 10 FEB - Rapina a mano armata nella notte in una villa isolata a Pratola Peligna (L'Aquila). Erano circa le 3 quando cinque uomini, incappucciati e vestiti di nero, hanno fatto irruzione nell'abitazione dove vive un imprenditore edile con la moglie e il figlio. Pistola in pugno hanno minacciato gli inquilini per farsi consegnare il contenuto della cassaforte: oro e contanti. Il figlio dell'imprenditore, poco più che ventenne, ha cercato di opporsi ai rapinatori che lo hanno malmenato sotto gli occhi dei genitori. Una volta raccolto il contenuto della cassaforte, i malviventi sono fuggiti via a bordo di un'auto che avevano parcheggiato davanti alla villa.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione di Pratola Peligna. In base a un primo sopralluogo il bottino non sarebbe particolarmente sostanzioso: si parla di alcune migliaia di euro tra preziosi e denaro contante. (ANSA).