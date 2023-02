Ambiente, a Capistrello un centro di raccolta rifiuti

(ANSA) - CAPISTRELLO, 09 FEB - Nasce un centro di raccolta rifiuti nel Comune di Capistrello grazie al finanziamento della Regione Abruzzo nell'ambito delle risorse "Sviluppo e Coesione" per 200.000 euro e del contributo dall'amministrazione comunale, pari a 60.000 euro. L'amministrazione di Capistrello annuncia l'avvio del cantiere lungo la Dorsale Palentina, nell'immediata periferia del centro abitato comunale, area nella quale sorgerà il nuovo Centro di Raccolta.

"L'avvio dei lavori rappresenta una svolta importante nel calendario degli interventi progettuali pubblici - spiega il sindaco Francesco Ciciotti - Questo cantiere è un punto di arrivo e un punto di partenza allo stesso tempo. E' un traguardo raggiunto nella misura in cui arriviamo a completamento di un percorso di costruzione di quelle che sono le infrastrutture e i servizi fondamentali per garantire ai cittadini gli strumenti per adempiere alla missione ecologica. E' altresì un nuovo inizio per tutti, in particolare per quanti abbiano assunto comportamenti nocivi per l'ambiente, che condanniamo senza remore. Il Centro di Raccolta - conclude Ciciotti - è un'opera di straordinaria valenza gestionale che, sono certo, ci consentirà di trasformare i doveri comuni in un'opportunità di crescita senza precedenti". (ANSA).