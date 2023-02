Sisma L'Aquila, Zangrillo, ricostruzione occasione di coesione

(ANSA) - L'AQUILA, 06 FEB - "Quella della ricostruzione è un'occasione importantissima per il dialogo tra le funzioni centrali e quelle territoriali". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al suo arrivo all'Aquila in occasione della tappa abruzzese di "Facciamo semplice l'Italia. 'PArola' ai territori", il progetto itinerante lungo la Penisola del ministro e del Dipartimento della funzione pubblica per l'ascolto e il confronto con le realtà territoriali. Si tratta di un'iniziativa portata avanti per raccogliere indicazioni e proposte di istituzioni, enti e aziende locali, in questo caso con un focus specifico legato alle tematiche amministrative legate alla ricostruzione, dando voce in particolare alle realtà che operano nelle aree colpite dal sisma.

"Per me è un grande piacere essere qui oggi - ha aggiunto - per potermi confrontare con le amministrazioni locali e soprattutto per poter costruire un futuro della pubblica amministrazione, che io auspico sia un futuro capace di dare delle risposte a chi sul territorio tutti i giorni si impegna per dare soddisfazione alle aspettative dei cittadini e imprese".

Si parte con un workshop al Palazzetto dei Nobili.

"Ricostruzione e sviluppo post sisma", alla presenza in sala anche di un gruppo di studenti dell'Università. Sono previsti interventi, tra gli altri, di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, del Direttore dell'Ufficio speciale, Vincenzo Rivera, di Raffaello Fico, titolare dell'Usrc (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere), di Salvatore Provenzano, titolare dell'Usra (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila).

Ad accogliere il ministro, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. (ANSA).