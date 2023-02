P.a: Zangrillo, scuola di formazione all'Aquila fondamentale

(ANSA) - L'AQUILA, 06 FEB - Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, oggi all'Aquila, ha ribadito l'importanza del progetto che porterà nel capoluogo abruzzese una scuola di formazione per la Pubblica amministrazione. "Si tratta di un avvio fondamentale - ha detto a margine della visita - Viviamo in un'epoca estremamente complicata dove l'innovazione tecnologica fa sì che dobbiamo continuare ad essere aggiornati e quindi la formazione diventa una chiave essenziale per costruire delle risposte credibili".

"Noi abbiamo una grande eccellenza nella Pubblica amministrazione in tema di formazione che è la Scuola Nazionale di Amministrazione - ha aggiunto - e quindi per me è un vero orgoglio poter pensare che una città importante come L'Aquila, che ha vissuto i drammi del terremoto, possa celebrare una scuola di formazione dedicata alla costruzione di profili che servono per dare cura a questo territorio. Quindi oggi sarà l'occasione per visitare la nuova sede e io spero di poter tornare quando sarà operativa". (ANSA).