Acqua: Brandelli (Aca), a febbraio punto situazione

(ANSA) - PESCARA, 01 FEB - Il Presidente dell'Aca Giovanna Brandelli non si sbilancia sulla questione riguardante la consistenza attuale della risorsa idrica nel pescarese e nei comuni serviti da Aca: "Freddo e neve sono chiaramente importanti per preservare la risorsa idrica. È presto però - spiega il presidente dell'Aca all'ANSA - per fare calcoli in vista dell'estate. Bisogna aspettare almeno fine febbraio per avere un quadro più chiaro. Venivamo da due anni siccitosi come il 2020 e 2021 e con gli extra consumi nel periodo Covid. Il 2022 è stato un anno normale ma lavoriamo per così dire con poche scorte per via degli anni precedenti. Nel 2022 abbiamo respirato e fatto manutenzioni senza sosta. Ora aspettiamo, sapendo che le piogge servono per dare acqua ai corsi superficiali e la neve alle falde e dunque alle sorgenti. Tra un mese potremo già avere un quadro più chiaro". Sono 64 i comuni serviti dall'Aca. (ANSA).