Giorno Memoria: liceo dona opera su 33 martiri Capistrello

(ANSA) - AVEZZANO, 27 GEN - Gli studenti del Liceo Artistico "V. Bellisario", nel giorno della memoria della "Shoa", donano alla Citta di Avezzano una loro opera intitolata "La rosa del partigiano". "Quest'opera rende onore ai 33 martiri di Capistrello - racconta un giovane artista - e a tutte quelle persone scomparse sotto la violenza nazista". L'opera realizzata dai ragazzi del Liceo "Bellisario" di Avezzano, è in ferro lavorato e raffigura un fucile spezzato a metà da una rosa.

"La data di oggi è una data significativa che ricorda eventi drammatici - commenta il Sindaco di Avezzano Di Pangrazio - , ma mette in luce anche il coraggio di coloro che vi si opposero. Presto quest'opera sarà esposta in luogo pubblico e visibile a tutti.

Grazie ragazzi".

