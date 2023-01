Maltempo: scuole L'Aquila,domani sospese attività didattiche

(ANSA) - L'AQUILA, 20 GEN - Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia del territorio comunale dell'Aquila saranno sospese domani, sabato 21 gennaio. Lo stabilisce un'ordinanza emessa oggi pomeriggio, alla luce delle previsioni meteo che indicano un peggioramento della situazione con nevicate e gelate.

La decisione di provvedere con ordinanza alla sospensione delle attività didattiche è scaturita, per ragioni di sicurezza con lo scopo di eliminare i pericoli per l'incolumità pubblica, in seguito a una riunione in Comune tra la Protezione civile, le Opere pubbliche (che gestiscono il Piano neve) e la Polizia municipale. Nel corso dell'incontro si è preso atto della possibilità di una nevicata abbondante in base ai dati meteo del Centro funzionale della Regione Abruzzo, tenendo anche conto che le numerose frazioni in altura risentono maggiormente dei disagi delle nevicate.

È stato inoltre considerato che, in ogni caso, la diminuzione del traffico sulle strade rende più agevoli gli interventi di ripulitura dei mezzi spartineve. La proposta della sospensione delle attività didattiche emersa al termine della riunione è stata resa nota al sindaco Pierluigi Biondi, che ha firmato l'ordinanza, comunicata alla prefettura, alle forze dell'ordine, alle strutture di soccorso e agli uffici competenti per le scuole.

Il Piano neve del Comune dell'Aquila, in vigore fino al prossimo 16 aprile, prevede l'allestimento di una sala operativa a via Ulisse Nurzia, che può essere contattata ai recapiti telefonici 0862.314635 oppure 0862.645632, e mail piano.neve@comune.laquila.it . Sono 13 i mezzi con lama e spargisale a disposizione degli addetti delle Opere pubbliche, oltre ai veicoli a supporto, cui si affiancano quelli delle 12 ditte private incaricate dal Comune soprattutto per gli interventi nelle frazioni nel caso di nevicate copiose. I mezzi comunali sono al lavoro soprattutto per lo spargimento di sale fin da martedì scorso e sono tuttora operativi sulle strade del territorio. (ANSA).