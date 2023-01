Nuova Pescara: Sospiri, mi fido della parola data da sindaci

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - "E' una fusione così importante che si può fare solo con la concordia. Non si può procedere con principi autoritari o con posizioni in conferenze stampa. C'era una tensione strisciante, è vero, ma adesso c'è un patto con i sindaci, quindi coglieremo questo obiettivo". Ecco perchè Lorenzo Sospiri non accetta che con un pizzico di ironia si possa parlare di 'Legge in zona Cesarini' per la Grande o Nuova Pescara.

"Non sono ipocrita - puntualizza infatti il presidente del Consiglio Regionale rivendicando di fatto la bontà della scelta - ma qui si è senza memoria: vi ricordate i due anni di covid? In quei due anni quando mai i sindaci avrebbero potuto chiedere agli uffici di analizzare contratti, carte, bilanci ecc? Adesso il patto c'è, e ce la faremo a raggiungere l'obbiettivo non sulla carta, ma negli uffici, e senza correre quei rischi di contenziosi o ricorsi in tribunale. E' insomma una revisione concordata della Legge del 2018".

A quanto detto la nuova Legge regionale sulla Grande Pescara verrà depositata in Commissione già la prossima settimana e Sospiri è convinto che "a settembre staremo a posto", in riferimento all'operato dei tre comuni.

Tra i vari cardini legislativi il presidente ha voluto rimarcare tutti i paletti inseriti affinchè le tre amministrazioni rispettino i tempi prescritti, pena i commissariamenti "perchè ormai siamo di fronte ad impegni non più rimandabili. Se ci dovessero essere impedimenti reali è un conto, in caso contrario la Giunta farà il suo dovere. Ciò che è importante sottolineare è che la Regione ha capito le richieste dei tre comuni, che ora vogliono cogliere gli obbiettivi. Io mi fido delle parole dei tre sindaci", ha poi voluto ancora chiarire Sospiri. (ANSA).