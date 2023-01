Rifiuti, Asm, Ecocalendario 2023 in Braille e QRcode audio

(ANSA) - L'AQUILA, 12 GEN - Un Ecocalendario per la raccolta differenziata in alfabeto Braille e QRcode con spiegazione audio che indicano i giorni e le modalità corrette di conferimento dei rifiuti urbani. È l'iniziativa promossa da Asm L'Aquila s.p.a., società partecipata del Comune che si occupa dell'igiene urbana.

"La collaborazione con l'ufficio del Disability Manager e dell'Unione Italiana Ciechi della provincia dell'Aquila ha risposto a un'esigenza concreta di fruibilità del servizio manifestata da ciechi e ipovedenti" ha detto Vincenzo Tarquini, Disability Manager Comune dell'Aquila. L'iniziativa è stata presentata, insieme all'Ecocalendario 2023, a Palazzo Fibbioni alla presenza del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, dell'assessore comunale all'Ambiente Fabrizio Taranta, dell'amministratore unico di Asm Lanfranco Massimi, del presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione aquilana Antonio Rotondi. "È un grande risultato raggiunto grazie a una stretta collaborazione con Asm - ha detto Rotondi - Ci sono diversi iscritti all'associazione che vivono soli.

Questo servizio consentirà loro di essere autonomi anche nel conferimento dei rifiuti. Un passo importante perchè il nostro obiettivo in tutti i settori è proprio l'autonomia".

Già dal 2019 etichette in Braille erano state posizionate sui bidoni di utenti non vedenti. "Rispondere a questa esigenza della popolazione più fragile è fondamentale in una città che sta crescendo" ha detto il sindaco.

"Novità nella raccolta differenziata da gennaio 2023 è l'inserimento nella frazione di rifiuto organico del conferimento delle bioplastiche come: buste della spesa, sacchetti per la frutta, posate, bicchieri e stoviglie biodegradabili, capsule del caffè compostabili" annuncia Taranta. La presenza di specifici simboli (CIC Compostabile, Ok Compost Tuv Austria, Compostable, Vinçotte nv e DINCertco) attesta la biodegradabilità e compostabilità e quindi di conferimento nella raccolta dell'umido. Gli Ecocalendari sono in distribuzione nelle edicole, negli uffici comunali e all'Asm nelle sede di Bazzano. (ANSA).