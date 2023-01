Al via i lavori per il recupero di Castel Camponeschi

(ANSA) - PRATA D'ANSIDONIA, 11 GEN - Domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 11, è in programma l'inaugurazione del cantiere per il recupero e la valorizzazione del complesso medievale di "Castel Camponeschi" di Prata d'Ansidonia (L'Aquila). L'intervento è attuato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e finanziato con Fondo Complementare al Pnrr, per un importo complessivo di 3 milioni di euro e sarà realizzato dalla ditta "Rosa Edilizia" di Fagnano Alto (L'Aquila).

All'avvio dei lavori saranno presenti il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il vicepresidente Roberto Santangelo, i membri dell'Ufficio di Presidenza, il sindaco di Prata d'Ansidonia Paolo Eusani, il responsabile della Struttura di missione (Stm) per il sisma del 6 aprile 2009 Carlo Presenti, il dirigente dell'USRC Raffaello Fico e la dirigente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo Cristina Collettini. (ANSA).