Vitha Group sbarca sul mercato delle rinnovabili

(ANSA) - L'AQUILA, 07 GEN - Con + 4% di fatturato, 3mila consulenti, 250 sedi in Italia e attività in 20 stati, l'aquilana Vitha Group si conferma la più grande azienda di vendita diretta in Italia anche per il 2022 e punta nel 2023 al mercato delle energie rinnovabili. Un altro anno in crescita per la multinazionale, fondata da Marco Reato, che non conosce recessione, anzi cresce creando posti di lavoro e nuovi settori commerciali. Partiti dal caffè con "The Coffee Way", prodotto nello stabilimento dell'Aquila, passando per prodotti di benessere della persona, presidi sanitari e tracciamento del genoma in collaborazione con l'aquilana Dante Labs, Vitha Group apre un nuovo asset aziendale nel mercato delle energie rinnovabili. Partirà entro il primo semestre del 2023 anche la produzione di energia con impianti posizionati nell'altro Lazio.

"Solo l'inizio di un'altra avventura, insieme alla grandissima squadra Vitha, che quest'anno compie 33 anni vita", sottolinea Marco Reato al termine del "Kick off 2023" l'evento di inizio anno, che si è svolto a Roma alla presenza di 3mila200 persone tra consulenti, famigliari e ospiti. Tra gli ospiti sportivi: il nazionale di calcio Marco Materazzi, l'azzurro di Volley Andrea Lucchetta e il nuotatore Manuel Bortuzzo, tra i personaggi dello spettacolo Dj Francesco e Elenoire Casalegno, a condurre, e Valeria Marini alle premiazioni. Cammeo dell'attore e comico Gianfranco Butinar. "L'attenzione alla qualità della vita e benessere di persona è un impegno costante di Vitha Group che si concretizza in tanti progetti", continua Reato. "Siamo impegnati nella sanificazione dell'aria, con prodotti in collaborazione con la Nasa, dal 2016. L'emergenze Covid ha confermato che la nostra intuizione era stata corretta. Siamo anche orgogliosi di essere partner di Dante Labs nella diffusione del tracciamento del genoma, la possibilità concreta di far vivere una vita sana a tutta la famiglia. La salute attraverso la qualità del cibo con il progetto di pizza italiana certificata "Vasilico" ed ora il settore l'energia. Una grande opportunità di lavoro per i nostri consulenti al passo con la transizione energetica.

L'impegno di Vitha per l'ambiente ha trovato spazio anche nell'isola di Lampedusa, dove sostiene diverse imprese ricettive, e da quest'anno il Centro di Recupero delle Tartarughe di mare "Caretta Caretta". (ANSA).