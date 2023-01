Saldi:Confartigianato,consumatori scelgano negozi prossimità

(ANSA) - PESCARA, 05 GEN - "Già per le festività natalizie - afferma il direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli - avevamo lanciato la campagna 'Compra in città' per favorire il rilancio del commercio cittadino. In occasione dei saldi l'invito è lo stesso: in un momento economico estremamente delicato, ci auguriamo che i consumatori scelgano i negozi delle proprie città. I primi riscontri che abbiamo dagli esercenti - conclude - sono positivi". (ANSA).