Capodanno:Domenica Bestiale all'Aquila tra Strauss e Concato

(ANSA) - L'AQUILA, 01 GEN - A piedi o di corsa verso la Crocetta, Monte Bazzano o altri punti di sosta sui monti che circondano la conca aquilana, a godersi la vista dei primi raggi di sole che spuntano tra la coltre di nebbia a valle. In piazza a fare shopping agli stand del villaggio di Natale in piazza Duomo.

Nel vicino paese di Barisciano ad ascoltare la "Marcia di Josef Radetzky" e le musiche di Johann Strauss che tradizionalmente accompagnano il concerto di Capodanno, con un'esecuzione a cura dell'Orchestra da Camera aquilana, diretta dal maestro Carmine Gaudieri. Oppure all'Aquila, nell'Auditorium del Parco, con le ballate delicate di Fabio Concato che ha portato all'Aquila il suo "Musico Ambulante".

Archiviati i veglioni della notte di San Silvestro, la prima domenica del 2023 è "Domenica bestiale" per una città che da 13 anni a questa parte cerca anche nei momenti di transizione quella forza di affrontare le sfide del presente. Nelle casette di legno si respira un'atmosfera speciale fatta di profumo e colori tipici del periodo, il resto lo fanno la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Moltissima gente in giro, complici anche le temperature miti.

Nella giornata di oggi, il Munda è rimasto aperto in via straordinaria e con ingresso gratuito per #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso libero ogni prima domenica del mese.

Gli altri giorni, compreso il 6 gennaio, osserverà il consueto orario: dal martedì alla domenica; 8.30-19.30. Aperta anche oggi, in centro, l'esposizione "La moda delle dive del cinema anni '50 e '60. Esposizione abiti moda di Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano e altre...". Anche il MAXXI L'Aquila, che in questi giorni sta registrando dei numeri importanti, è rimasto aperto al pubblico.

A Santo Stefano di Sessanio c'è stato recital di Capodanno nella Sala Polifunzionale, mentre a Capestrano è in corso l'esposizione di Luigi D'Alimonte "Sostenibile leggerezza".

(ANSA).