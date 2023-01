Capodanno: a Pescara è primavera, tutti in spiaggia

(ANSA) - PESCARA, 01 GEN - Primo giorno del nuovo anno con la riviera di Pescara gremita di gente. Grazie alla temperatura ormai da diversi giorni quasi primaverile, pescaresi e turisti ne hanno approfittato per una passeggiata sotto il tiepido sole di mezzogiorno e una leggera nebbia ,prima del pranzo del 1 gennaio. Tanti i ristoranti della costa con il pienone. In molti si sono spostati anche sulla spiaggia per fare una passeggiata sulle rive del mare. Il passaggio al nuovo anno ha visto molti ristoranti e locali con il sold out per il cenone del 31. Fortunatamente non si sono registrati incidenti e feriti nella nottata appena trascorsa. Qualche intervento dei vigili del fuoco per lo scoppio di petardi che hanno incendiato cassonetti dei rifiuti. (ANSA).