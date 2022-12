Capodanno, niente neve, ma serata speciale a Castel di Sangro

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 31 DIC - Capodanno speciale in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro (L'Aquila): musica e divertimento accompagneranno domani la fine del 2022 e l'arrivo del 2023. Le attività commerciali del centro del comune montano, nota località invernale, d'intesa con Proloco e Comune, hanno organizzato un aperitivo dalle ore 12 fino alle 15. Poi pausa per riprendere con i ritmi della musica dance dalle 23, attesa della mezzanotte per il countdown allo scoccare della quale ci sarà l'avvio ai fuochi di artificio. Il veglione terminerà alle 3, orario fissato dal Comune come limite massimo.

Il sindaco Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila, si dice soddisfatto dell'iniziativa proposta dagli esercenti, affermando che la stessa "contribuirà a rendere piacevole la vacanza per i turisti che hanno scelto di soggiornare nel territorio anche senza la neve". "Inoltre, elemento non meno importante, l'iniziativa eviterà ai giovani di dover migrare altrove per festeggiare il Capodanno affrontando rischi negli spostamenti". (ANSA).