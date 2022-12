Gran Sasso, riaperta strada da Montecristo a Fonte Vetica

(ANSA) - L'AQUILA, 30 DIC - E' stata riaperta al transito la strada regionale 17 bis della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore nel tratto da località Montecristo (Km. 28+200) a località Fonte Vetica (Km. 49+300). La decisione è stata assunta con ordinanza dalla Provincia dell'Aquila. "Ringraziamo l'amministrazione provinciale per il lavoro svolto e per aver deciso di rendere nuovamente percorribile quella parte della strada - commenta il consigliere comunale dell'Aquila delegato alle Politiche della Montagna, Luigi Faccia - soprattutto per aver risposto prontamente alle sollecitazioni del nostro Comune e di quello di Calascio".

"Grazie all'amministrazione, ai dirigenti e al personale tutto della Provincia che ha accolto la richiesta fatta dai comuni di L'Aquila, Castel del Monte, Santo Stefano, Calascio - dichiara il sindaco di Calascio Paolo Baldi - Siamo felici per i numerosi visitatori che potranno godere della bellezza della nostra montagna, ma anche preoccupati dalla totale mancanza di neve e del danno ambientale ed economico che ciò comporta".

"Questa iniziativa - prosegue Faccia - è partita dall'esigenza di fornire un servizio in più ai numerosi turisti presenti a Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e L'Aquila e consentire loro, in mancanza della neve e con la conseguente chiusura degli impianti di sci, di visitare agevolmente l'intero territorio pedemontano e della bassa valle da Vado di Sole a Fonte Cerreto, giungendo sino al Valico di Capannelle".

Il tutto "è stato possibile - prosegue Faccia - per l'insolito bel tempo che persiste sulle nostre zone e in virtù delle previsioni meteo, che parlano di tempo stabile almeno sino all'Epifania, nonché in considerazione della totale mancanza di neve sulla Piana di Campo Imperatore e nelle zone limitrofe al tratto di strada da aprire. È naturale che, se le condizioni meteorologiche dovessero cambiare e dovesse verificarsi un'intensa nevicata sulla zona, la strada verrà nuovamente chiusa". Faccia ha concluso ribadendo il ringraziamento alla Provincia, in particolare "al presidente Angelo Caruso, al suo vice e assessore alla viabilità, Vincenzo Calvisi, e al dirigente al settore preposto, Nicolino D'Amico". (ANSA).