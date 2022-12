Musica: a Barisciano il tradizionale concerto di Capodanno

(ANSA) - BARISCIANO, 29 DIC - Domenica 1 gennaio alle ore 18 a Barisciano (L'Aquila) l'Auditorium dell'Associazione nazionale alpini ospiterà il tradizionale concerto di Capodanno dell'orchestra da Camera Aquilana diretta dal maestro Carmine Gaudieri.

Organizzato dal comune di Barisciano è una consuetudine che si ripete da diversi anni per augurare il nuovo anno con le tradizionali musiche di Johann Strauss, verranno eseguite infatti i valzer più conosciuti del compositore (Voci di primavera, Valzer dell'imperatore, Il Bel Danubio blu) e le polke più conosciute; nonché l'immancabile marcia di Josef Radetzky.

Quest'anno non avrà luogo però il concerto mattutino di musica classica all'Aquila, sempre a cura dell'orchestra da Camera Aquilana all'Auditorium del Parco, in quanto la struttura sarà a disposizione degli organizzatori del concerto di Fabio Concato, in programma lo stesso giorno, anche in questo caso alle18.

