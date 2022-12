Natale:a Pescara via del centro si colora con addobbi alunni

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - C'è l'albero che invita all'accoglienza e alla solidarietà, quello che evoca l'ambiente marino e la necessità di salvaguardarlo, un albero delle poesie e un altro costellato di piccoli Babbo Natale. Sono quelli in cui ci si imbatte a Pescara percorrendo la centralissima via Roma, che per Natale si colora e si anima grazie alla fantasia dei bambini, impegnati a creare addobbi e oggetti riciclando carta, cartone, plastica, stoffa. E' arrivato alla sesta edizione, dopo due anni di stop, e mira a diventare una piccola tradizione il concorso "Decora il verde pubblico di via Roma", appuntamento proposto per le festività, insieme al Mercatino di Natale, dall'Istituto comprensivo 4 di Pescara diretto dal dirigente scolastico Daniela Morgione.

Ideatrice, promotrice e organizzatrice di tutte le edizioni, affiancata dall'intero corpo docente, è la professoressa Franca Berardi, entusiasta quest'anno della collaborazione delle famiglie e del particolare coinvolgimento dei circa mille alunni che negli ultimi due mesi hanno dato sfogo alla loro creatività per realizzare le decorazioni e gli oggetti da mettere in vendita. Il momento più divertente, per i bimbi della primaria e i ragazzi della secondaria, è stato proprio l'allestimento, la mattina del 17 dicembre, lungo via Roma dove si trova la scuola 'Pascoli', seguito dall'apertura del mercatino, nella palestra di via Milano. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza ad associazioni solidali presenti sul territorio, il resto sarà destinato ad attività culturali per i ragazzi.

Gli alberelli decorati resteranno fino al 6 gennaio, pronti ad essere addobbati nuovamente con l'edizione del 2023. (ANSA).