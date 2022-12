Basket in carrozzina:Amicacci batte Cantù e vince Supercoppa

(ANSA) - GIULIANOVA, 19 DIC - La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo fa la storia conquistando la Supercoppa Italiana 2022, primo titolo nazionale della società giuliese: la squadra guidata da Carlo Di Giusto trionfa a Meda contro i padroni di casa della Briantea84 Cantù, al termine di un incontro emozionante deciso soltanto nel finale, vincendo 60 a 57.

Si interrompe la serie dei brianzoli, dopo cinque successi consecutivi, nella sfida tra la vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, entrambe conquistate dai biancoblu sugli abruzzesi nella scorsa stagione. L'Amicacci si prende così la meritata rivincita sulla Briantea dopo aver sfiorato entrambi i titoli in sfide combattute ed equilibrate come questa edizione della finale di Supercoppa.

Una partita straordinaria che entra negli annali della società, giunta al 40/o anno di attività, coronato da un trofeo prestigioso, che si aggiunge in bacheca ai due titoli europei della Challenge Cup (2011) e della Vergauwen Cup (2012).

"I ragazzi della Deco Metalferro Amicacci - commenta il sindaco di Giulianova Jwan Costantini - si confermano un'eccellenza del basket in carrozzina, un esempio sportivo e sociale da imitare, una testimonianza per tutti, giovani e non.

Giulianova ha, da loro, molto da imparare. Sono il nostro orgoglio. Agli atleti, allo staff, al Presidente Edoardo D'Angelo, a Peppino Marchionni e ai dirigenti, esprimo le mie personali congratulazioni, quelle dell'Amministrazione comunale e della Città. Auguriamo a questa squadra straordinaria che, dopo aver chiuso in bellezza questo anno, possa affrontare e vincere le sfide del 2023, forte dell'entusiasmo di sempre e certa del nostro affetto, della nostra grande ammirazione, del nostro sostegno". (ANSA).