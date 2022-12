'Orchidee in festa' per tre giorni all'Aurum di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 02 DIC - Da oggi fino a domenica 4 dicembre, l'Aurum di Pescara ospiterà "Orchidee in Festa", manifestazione organizzata dall'Associazione Orchidofili Centro Italia in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella.

Tre giornate ricche di iniziative, di cui una dedicata a bambini e ragazzi in età scolare, per sensibilizzarli riguardo alle specie protette e all'importanza degli insetti impollinatori.

Sono previsti un'esposizione di orchidee rare tropicali, una mostra fotografica, seminari e conferenze. Partecipazione attiva del Parco Nazionale della Maiella, dell'Orto Botanico di Napoli, dell'Università degli Studi Federico II, dell'Orto Botanico di Roma, dell'Università La Sapienza.

Negli spazi dell'Aurum sarà allestita un'area dove verrà ricreato un ambiente tropicale con orchidee tropicali in fiore, tillandsie e felci, Una sala sarà dedicata alla mostra fotografica sulle orchidee spontanee, in questo periodo dormienti, un'altra sala ospiterà venditori non solo di orchidee, ma anche di piante tropicali come Hoya, Tillandsie, succulente. Alcune aziende presenteranno prodotti artigianali biologici.

Il programma delle conferenze prevede la partecipazione di biologi e botanici delle università di Napoli e Roma, di esperti dell'Associazione Orchidofili Centro Italia e del Parco Nazionale della Maiella.

Oggi alle 16 tavola rotonda sulle Orchidee spontanee e presentazione della guida "Orchidee spontanee della Maiella" a cura del Parco Nazionale della Maiella. Sabato tra i seminari, alle 11:00 "Hoya e relatività", alle 12:00 "Orchidee del Brasile e processo di adattamento in Europa", alle 14:30 Corso base di coltivazione, le necessità primarie ai fini di una buona coltivazione, alle 16:30 La vita segreta delle orchidee. Alle 18 Corso di rinvaso. Domenica alle 10:30 Corso di rinvaso, "impariamo insieme come rinvasare una pianta e scopriamo le caratteristiche dei substrati", alle 12 "Cattleya: la regina delle orchidee", alle 14.30 "Phalaenopsis: croce e delizia Impariamo a coltivarle per ottenere meravigliose fioriture", alle 16:30 "Cymbidium: il principe dell'inverno". Nei tre giorni apertura dalle 10 alle 19. Oggi alle ore 11:00 l'inaugurazione.

