Giornata della disabilità: le iniziative del Csi all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 28 NOV - Un corso per operatore sportivo nella disabilità, attività inclusive con le scuole e un convegno sono in programma all'Aquila in occasione della Giornata internazionale per la disabilità del 3 dicembre.

La manifestazione "Sport, Disabilità ed Inclusione", organizzata dal comitato provinciale del Centro sportivo italiano (Csi) in collaborazione con la Sport & Event Asd, e inserita anche nel ricco calendario di eventi di L'Aquila Città europea dello Sport 2022, è stata presentata stamattina dal vicesindaco dell'Aquila, Rafaele Daniele, dal presidente del comitato del Csi Luca Tarquini, dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Giuseppe Mazzini" Monia Lai, insieme al segretario generale della Fondazione David Iagnemma.

Si parte giovedì 1 e venerdì 2 dicembre con le attività sportive inclusive, presso il palazzetto dello sport di Paganica ,"Papa Giovanni XXIII", con la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Mazzini insieme ai ragazzi appartenenti alle varie associazioni sportive per disabili del territorio. Verranno svolte attività come l'atletica, percorsi motori, judo adattato, orienteering, showdown, jolette.

Gli alunni dell'istituto Mazzini stanno già svolgendo il concorso "Crea lo slogan" con l'intento di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei diritti delle persone con disabilità. Sabato 3 e domenica 4 dicembre sarà la volta del corso per operatore sportivo nella disabilità all'Hanami Wellness Club di L'Aquila, che rilascerà il diploma nazionale riconosciuto dal Coni consentendo l'iscrizione all'Albo nazionale tecnici. I relatori del corso sono Salvatore Podda, Elisa Napoleoni, Stefania Pilla e Barbara Desideri. Sabato 3 dicembre alle 16 è in programma anche il convegno su sport, disabilità. Parteciperanno, tra gli altri, Luca Tarquini, il senatore Guido Liris, il sindaco Pierluigi Biondi, Domenico Taglieri (Fondazione Carispaq), Cristoforo Simula (assistente ecclesiastico Csi), Dario Verzulli (Autismo Abruzzo Onlus), Mauro Sciulli (Cip), Carlo Rossetti (Aisa), oltre al neurologo Carmine Marini, psicologa Enrica Liaci, la dirigente Lai, gli atleti paralimpici Paola Protopapa e Dimistri Bernardi. (ANSA).