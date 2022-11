Calcio, Pescara, in 11mila per gara con Catanzaro

(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - Grande attesa a Pescara dove domani, allo stadio Adriatico, si sfideranno la squadra di casa e la capolista Catanzaro che conta tre punti di vantaggio sugli abruzzesi. Scontato il record di presenze nell'impianto di via Pepe dove si annunciano oltre 11mila spettatori, fra cui 1500 sostenitori calabresi che troveranno posto in curva sud. La squadra di Alberto Colombo proverà a vincere per agganciare la vetta. Gli ospiti (imbattuti in campionato) sono guidati dall'abruzzese Vincenzo Vivarini, originario di Ari, in provincia di Chieti.

Il tecnico pescarese Colombo questa mattina ha presentato la gara: "Ci sono delle buone notizie perché sono tutti convocati, anche se qualcuno non è al 100% e mi riferisco a Desogus e Crescenzi. Per noi è un grande orgoglio sapere che ci sarà tanta gente. Orgoglioso di aver avvicinato i numeri di presenze allo stadio che questa città ha espresso in passato, ma non ancora in questa stagione. La partita? C'è curiosità di misurarci con la squadra che ritengo la squadra più forte delle 60 di serie C e che ha il miglior attacco dell'intero torneo. Il Pescara e il Crotone credo però che non siano da meno. Dobbiamo avere grande intensità nella fase di non possesso e coraggio di andare ad attaccare gli spazi. Vorrei rivedere il Pescara di qualche giornata fa. Ci misureremo contro il meglio del girone è per noi motivo di soddisfazione. Il Catanzaro credo che vorrà dimostrare la sua forza. Entrambe le squadre non credo partiranno per un pareggio e accontentarsi. La nostra idea è quella di mettere in campo cattiveria agonistica e gran voglia per poter pareggiare anche un minimo gap che può esserci". (ANSA).