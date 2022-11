Rigopiano: pm, allerta ha funzionato, Comune meno

(ANSA) - PESCARA, 23 NOV - "L'episodio di Rigopiano è all'interno di un periodo di forti perturbazioni, di un maltempo notevole. I due episodi di maltempo di quel gennaio 2017 furono correttamente comunicati agli enti preposti dagli organi competenti, non ci sono dubbi. Il sistema di allerta meteo ha funzionato". È uno dei passaggi della requisitoria iniziale della Procura di Pescara, quella che in aula sta tenendo il sostituto Anna Benigni, il cui compito, in questa fase, è quello di riepilogare i fatti accaduti intorno al 18 gennaio 2017.

E quindi, ha insistito Benigni, "è specifico compito del sindaco di Farindola (Ilario Lacchetta ndr) controllare il bollettino Meteomont". Il passaggio sulle responsabilità del Comune, con le rassicurazioni per gli interessi dell'hotel, ha portato poi la pm a ricostruire i rapporti tra Comune e Provincia di Pescara in quelle ore ed estendere le responsabilità ai dirigenti provinciali. (ANSA).