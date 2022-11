Banksy, serigrafie esposte a Teramo sino al 15 gennaio 2023

(ANSA) - TERAMO, 21 NOV - Fino al 15 gennaio 2023 sarà in esposizione una selezione di serigrafie tra le più conosciute e simboliche di Banksy. La mostra dal titolo "Banksy a Teramo - An Unauthorized Exhibition" è stata presentata a L'Arca, Laboratorio di arti contemporanee, in Largo San Matteo. E' a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, promossa, patrocinata e finanziata dal Comune di Teramo, prodotta da MetaMorfosi Eventi e organizzata in collaborazione con Fondazione Bruno Ballone.

"Non è una mostra immersiva di riproduzioni - spiegano i curatori - ma un'incredibile collezione di pezzi originali e autenticati che permetteranno agli spettatori di scoprire il misterioso universo dello street artist nato a Bristol".

Sottolineando che l'artista noto come Banksy non è coinvolto in alcun modo nella mostra e non ha fornito alcuna approvazione o supporto né opere d'arte per questo progetto, organizzatori e curatori sottolineano che le opere sono state autenticate dopo essere state sottoposte a controlli di accuratezza e autenticità. "Banksy - aggiungono - continua a superare i confini e a mettere in discussione la morale della società con il suo stile ironico, iconico e irriverente. La sua identità costituisce solo una piccola parte del mistero, poiché il suo lavoro è davvero l'iceberg metaforico che penetra in profondità nel cuore dell'umanità, di cui il suo lavoro graffia solo la superficie".

Soddisfazione da parte dell'amministrazione. "Con la forza prorompente della sua arte - sottolinea il sindaco Gianguido D'Alberto - con le sue opere di denuncia sociale e contro la guerra, non ultime quelle comparse nei giorni scorsi nelle strade di Kiev in Ucraina, Banksy è sicuramente uno dei più grandi interpreti dei nostri tempi". Per l'assessore alla Cultura Andrea Core "la mostra rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione del tessuto culturale del nostro territorio". Queste le opere principali in mostra Girl With Balloon, Love is in the Air, Love Rat, Toxic Mary /Virgin Mary, Bomb Hugger, Grin Reaper, Golf Sale. In occasione della mostra verrà pubblicato un catalogo edito da Sagep. La mostra sarà aperta tutti i giorni escluso il lunedì. (ANSA).