Pickleball: Pasquali primo ranking Europa e terzo nel mondo

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Parla abruzzese il vertice mondiale di pickleball che è nei fatti una via di mezzo tra il tennis, tennis tavolo e il padel. Federico Pasquali, pescarese è diventato infatti il primo in Europa nella sua categoria e il terzo nel mondo. Così il ranking ufficiale del 2022, con la grande notizia per il farmacista pescarese che ha raggiunto un traguardo straordinario in pochi anni, a dimostrazione che il talento nel pickleball c'è tutto. La storia di Federico Pasquali, il farmacista pescarese diventato re del pickleball, parte dal 2019. Quando un gruppo di amici lo invitarono a provare questa disciplina sportiva che da anni spopola negli Usa, Federico si dilettava con il tennis ed era un terza categoria. A Tocco da Casauria, in provincia di Pescara c'erano e ci sono campi dedicati al pickleball. A Tocco da Casauria c'era anche Zelindo Di Giulio a guardarlo, uno dei pionieri del pickleball in Italia, l'uomo che più di altri ha caldeggiato la nascita della Federazione italiana del pickleball, che oggi ha sede proprio a Tocco. Da qui è partita tre anni fa la storia di Federico che oggi è al vertice del pickleball. "Ho vinto Open in Germania e Svezia, sono stato terzo in Danimarca e in Scozia, secondo in Italia. Ma soprattutto, a luglio ho conquistato un fantastico bronzo ai campionati europei in Spagna, a Rota vicino Siviglia. Nel 2019 sono stato il primo italiano uomo a vincere una medaglia (il bronzo) in un torneo internazionale, in Scozia 2019, e pensare che praticavo il pickleball da appena un paio di mesi". E oggi il sogno di arrivare al vertice di questo sport è diventato realtà. (ANSA).