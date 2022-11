Ritardi iter invalidità civile, ispezione Blasioli a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 19 NOV - Visita ispettiva all'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara da parte del consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) a seguito delle "numerose segnalazioni di ritardi, finanche biennali, nell'espletamento delle visite finalizzate al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, indennità di accompagnamento, handicap e disabilità".

Il consigliere è stato accolto dal direttore dell'Uoc, Ildo Polidoro. "Ne è scaturito un confronto proficuo e molto dettagliato - riferisce Blasioli - con l'obiettivo di individuare le possibili soluzioni ad una questione che riguarda numerosissime famiglie che contano al proprio interno componenti affetti da patologie invalidanti. È emerso come, solo per quanto concerne l'invalidità civile, si è accumulato, anche a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, un arretrato di oltre 9 mila pratiche (relative in parte agli anni 2020 e 2021)".

"Intendo presentare, con spirito costruttivo, una risoluzione finalizzata a porre l'accento su un problema che interessa numerosissime famiglie e i medici di medicina legale, e migliorare un servizio destinato alle fasce più deboli, che esigono risposte in tempi ragionevoli. Accolgo quindi con favore il proposito avanzato dal direttore di un piano per recuperare le 9 mila pratiche ferme da due anni e invito l'azienda sanitaria ad attivarsi sulla base delle indicazioni elencate: potenziamento di medicina legale della Asl, riforma delle Commissioni, aumento delle stesse, rotazione dei componenti, trasferimento della struttura per consentire l'accessibilità a tutti", conclude Blasioli. (ANSA).