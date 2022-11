Premi: Bonanni, Silvia Bre vincitrice sezione poesia edita

(ANSA) - L'AQUILA, 19 NOV - Con il libro "Le campane" (Giulio Einaudi Editore) Silvia Bre è la vincitrice della sezione poesia della 21/a edizione del Premio letterario internazionale L'Aquila-Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni. Premiate, tra i giovani, Chiara Desiati e Sarah Rosati, vincitrici ex aequo della sezione Poesia inedita degli studenti.

Ai saluti istituzionali all'Auditorium del Parco ha preso parte anche il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Roberto Santangelo, il quale ha annunciato che il Consiglio tornerà a sostenere il Premio. "L'organizzazione che rappresento - ha detto - tornerà a cooperare con questo evento per il peso culturale e il valore sociale che ha per l'intera regione. Ci metteremo a disposizione del Comitato per sostenere e incentivare la crescita del Premio. La Regione Abruzzo che è la casa di tutti gli abruzzesi, staremo loro vicini anche con la poesia".

Una cerimonia densa di emozioni, caratterizzata dalla figura internazionale dell'ospite d'onore, il poeta ucraino Ilya Kaminsky. "Ci voleva la voce di un poeta ucraino e contemporaneo - ha detto la presidente della giuria Stefania Pezzopane, -.

Abbiamo scelto un grande e giovane poeta, che guarda il mondo a 360 gradi.Questa edizione è stata straordinaria per emozioni e partecipazione. Il ritorno della Sezione dedicata agli studenti e del Consiglio Regionale ci riempie di orgoglio e voglia di andare avanti. Facciamo questo premio per far battere i cuori e con le novità degli inserimenti della Giuria e della borsa di studio dell'Università questo Premio si rivolge sempre di più alle giovani generazioni. È un valore aggiunto del panorama della cultura aquilana".

Soddisfazione da parte dei vertici della Bper. "Si chiude con una giornata intensa e significativa la XXI edizione del Premio - ha detto Giuseppe Marco Litta responsabile Bper direzione territoriale Centro est -. È emozionante constatare la grande partecipazione del pubblico giovanile, che si avvicina con sempre maggiore interesse ad un premio ricco di spunti, che da quest'anno si avvale di una borsa di studio che Bper Banca metterà a disposizione degli studenti dell'Università dell'Aquila per il miglior elaborato sulla figura di Laudomia Bonanni". (ANSA).