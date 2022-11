Ospite di Univaq lo scrittore bestseller Ildefonso Falcones

(ANSA) - L'AQUILA, 17 NOV - Lo scrittore spagnolo Ildefonso Falcones, maestro riconosciuto della narrativa storica, autore del bestseller "La cattedrale del mare", sarà ospite dell'Università dell'Aquila, venerdì 25 novembre, nell'ambito di un incontro promosso in collaborazione con Festival delle città del Medioevo e L'Aquila Volta la Carta.

A dialogare con Falcones sarà Amedeo Feniello, professore di Storia medievale al Dipartimento di Scienze umane (Dsu).

L'appuntamento è nella sede del Rettorato a palazzo Camponeschi alle 18.00.

Ildefonso Falcones de Sierra (1959) vive a Barcellona con la moglie e i quattro figli. Il suo romanzo d'esordio, "La cattedrale del mare" è stato un successo in tutto il mondo e a oggi vanta oltre un milione di lettori solo in Italia. Vincitore di numerosi premi in patria, in Italia si è aggiudicato il premio Boccaccio, sezione internazionale. Altri suoi successi sono "La mano di Fatima" (2009), vincitore del premio Roma nel 2010, che mette in scena lo sterminio dei moriscos per mano dei cristiani nel Sud della Spagna del XVI secolo; "La regina scalza" (2013), ambientato a metà Settecento tra Madrid e Siviglia, tra l'oppressione dei gitani e il fiorire della vita teatrale, oltre al seguito del volume "La cattedrale del mare - Gli eredi della terra" (2016). Da questi due romanzi sono state tratte due fortunate serie tv, oggi disponibili su Netflix.

L'incontro è gratuito fino a esaurimento dei posti. Non è necessaria la prenotazione. (ANSA).