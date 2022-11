Musica, Tomei e Sirianni sul palco del teatro Arciliuto

(ANSA) - L'AQUILA, 17 NOV - Il rumore di fondo è quello del mare che avvolge le avventure di "Maqroll", marinaio gabbiere raccontato dallo scrittore Alvaro Mutis in un romanzo che ha ispirato il concept album del cantautore Federico Sirianni, finalista al premio Tenco. Non è solo un disco di canzoni, ma anche un diario di bordo in forma di libro, un'antologia di viaggio che scrittori, illustratori, fotografi e poeti hanno donato a questo cargo in eterna partenza.

Un cargo di storie e canzoni che sabato 19 novembre Sirianni fa sbarcare al teatro Arciliuto a Roma. Sul palco, anche l'attore e autore aquilano Giuseppe Tomei con cui il musicista interagirà, in un alternarsi di canzoni e monologhi, per raccontare le grandi storie della grande epica marina, una sorta di viaggio per mare tra musica e parole in cui gli spettatori vengono imbarcati insieme ai due nocchieri su un arrugginito ma inaffondabile tramp steamer. Ospite della serata l'oboista Graziana Giansante.

Lo spettacolo sarà presto riproposto in una tournée che toccherà alcuni palchi del centro Italia. Un'opportunità significativa per Giuseppe Tomei. Classe 1971 è insegnante, direttore artistico di Spazio Rimediato, teatro off all'Aquila, oltre che autore e attore teatrale. Ha pubblicato "Dittico Noir" (Progetto Cultura, 2020) e "Io non c'ero" (Aurora Edizioni, 2018). Appuntamento dalle 20, l'inizio concerto è alle 21.

(ANSA).