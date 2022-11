Pescara, al FLA arriva la pedalata urbana letteraria

(ANSA) - PESCARA, 11 NOV - Una serata con "24 storie di bici", insieme ad Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio. E' l'appuntamento di oggi alle 20 al Bagno borbonico di Pescara, nell'ambito del Fla-Festival di libri e altre cose, giunto alla sua ventesima edizione e in programma fino a domenica prossima 13 novembre. Si tratta di uno dei tre momenti dedicati alla bici che danno vita alla sezione "A ruote spiegate-La bicicletta fra le righe" a cura di Borracce di poesie.

La serata inizia con il racconto di un viaggio che parte da una bottega immaginaria, quella di Beccaris, meccanico mantovano che ripara biciclette da 50 anni, e prosegue raccontando le storie vere di personaggi che hanno fatto delle due ruote la loro scelta di vita: dal mago dei telai ai riders del teatro, dalla recordwoman al viaggiatore in solitaria tra i ghiacci della Siberia.

Per gli appuntamenti dedicati alla presentazione di libri che raccontano la bici il primo è stato ieri con Sebastiano Venneri e il suo "Appennino bike tour": un itinerario cicloturistico in 43 tappe a cavallo dell'Appennino, dalla Liguria alla Sicilia, attraverso vie secondarie e strade bianche, borghi al di fuori dei circuiti turistici più frequentati.

Domenica mattina Pedalata urbana letteraria adatta a tutti, nata da una collaborazione tra il FLA e Borracce di poesia, un momento per scoprire la città dal sellino guidati dal giornalista Alessandro Ricci, autore di guide dedicate al territorio e accompagnatore cicloturistico con qualifica riconosciuta dalla Regione Abruzzo. Un giro in bici con soste durante le quali saranno letti brani di scrittori, viaggiatori, giornalisti, dedicati alla città di Pescara. I dettagli su https://www.pescarafestival.it/fla-2022-pedalata-letteraria/ (ANSA).