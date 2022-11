Nuoto:Carpente(Fin), piscine aperte nonostante caro bollette

(ANSA) - PESCARA, 09 NOV - Le attività natatorie continuano a svolgersi in Abruzzo anche se a mettere a dura prova le attività dopo il Covid è arrivato il caro bollette: ciò nonostante le piscine restano aperte e il presidente della Fin Abruzzo, Cristiano Carpente, si dichiara fiducioso, anche alla luce dell'annunciato sostegno economico da parte della Regione Abruzzo.

"Le spese anche in un impianto pubblico - ricorda Carpente - sono del gestore privato. In altri casi in molti avrebbero oggi chiuso e solo grazie alla lungimiranza dei gestori e imprenditori oggi riusciamo a far fare attività sportiva ai nostri ragazzi. Importante anche il contributo della federazione, di presidenti di società, tecnici e atleti che con il loro impegno sono riusciti a tenere aperti i nostri impianti".

"I contributi? Siamo in attesa di questo bando di evidenza pubblica - spiega - per poter accedere a questi finanziamenti che arriveranno il prima possibile perché le bollette corrono molto velocemente. Ai finanziamenti potranno accedere tutte quelle attività che vedono impianti di almeno 25 metri di lunghezza e 10 di larghezza e dove operano società affiliate alla Fin e al Coni, per lo svolgimento di attività ludico-sportive natatorie a 360 gradi. Per questo mi preme ringraziare la Giunta regionale, il presidente Marsilio e l'assessore allo Sport Liris". (ANSA).