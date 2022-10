Cicloturismo, Costa Trabocchi meta ideale per viaggio in bici

(ANSA) - VASTO, 27 OTT - A luglio e agosto 2022 erano al completo la maggior parte delle strutture ricettive d'Abruzzo coinvolte in un sondaggio sul cicloturismo che ha visto 500 interviste. L'11 per cento dei turisti ha espresso la preferenza per una vacanza attiva, in particolare con la bicicletta, che risulta più diffusa rispetto al resto del Paese. E' quanto emerso nel workshop curato dal Gal Costa dei Trabocchi e ospitato a Vasto, a Palazzo D'Avalos, il giorno dopo il 'bike summit'. Dalla ricerca Gal-Isnart su domanda e offerta di cicloturismo è emerso che la Costa dei Trabocchi è considerata la meta ideale per una vacanza attiva in bicicletta, in un contesto naturale di grande bellezza.

Il 23% dei vacanzieri sceglie la destinazione per stare con parenti e amici. Di questi il 59 per cento utilizza una "due ruote" da corsa e il 41 una mountain bike. E ancora: l'89% dei cicloturisti è italiano, mentre l'11 % viene dall'estero. Sugli italiani gli abruzzesi rappresentano il 33%, seguiti da campani 13%, laziali 9%, lombardi 8%. Il mare è tra le priorità della scelta durante il soggiorno, ma spiccano anche le attività sportive, le escursioni e gite alla scoperta del territorio.

