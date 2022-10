Al via One Health Award,Teramo capitale della 'Salute unica'

(ANSA) - TERAMO, 13 OTT - Tre giorni di dibattiti, approfondimenti e riflessioni con scienziati, divulgatori, opinion maker e giornalisti che interagiranno tra loro e con l'opinione pubblica nel corso di incontri in programma al Teatro Comunale e all'università: al via domani il "One Health Award" che trasformerà Teramo nella capitale della 'Salute unica'. Al centro il concetto secondo cui la salute umana è strettamente connessa alla salute animale e dell'ambiente.

"One Health One Earth, una sola salute un solo pianeta, è la parola d'ordine del nostro tempo segnato dalla pandemia e dalle minacce all'ecosistema", dicono gli organizzatori. Una visione che si consolida in un modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse - medicina umana, medicina veterinaria ed ecologia innanzitutto - per prevenire la diffusione delle malattie.

L'iniziativa, promossa dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, andrà avanti fino a domenica. Sarà il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, con un video-intervento, domani, ad aprire l'evento. Poi spazio alla Lectio Magistralis del Ceo dell'American Society for Microbiology, Stefano Bertuzzi. Il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, sarà invece tra i protagonisti della tavola rotonda di sabato, dal titolo "One Health One Earth. La salute globale, Istituzioni e politica davanti alla sfida più grande". La prima edizione di One Health Award si concluderà domenica con l'incontro "Cibo e salute globale" che vedrà dialogare la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, e Niko Romito, lo chef tre stelle Michelin sostenitore del ruolo sociale dell'alimentazione.

"Un grande evento scientifico e allo stesso tempo divulgativo che farà di Teramo il centro della Salute Unica - afferma il direttore dell'Izs, Nicola D'Alterio - È nel Dna del nostro Istituto lavorare secondo l'approccio One Health, dagli interventi connessi al terremoto di L'Aquila al grande impegno profuso per contrastare il Covid-19. L'obiettivo di One Health Award è quello di promuovere con forza un cambio di passo radicale per prevenire la diffusione delle malattie attraverso l'integrazione di medicina umana, medicina veterinaria ed ecologia".

Tutti gli eventi di OHA sono a ingresso libero. Per partecipare basta compilare il form all’indirizzo https://onehealthaward.it/partecipa/. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali Facebook, Instagram, Twitter e sul sito https://onehealthaward.it/ dove è possibile consultare il programma ufficiale. (ANSA).