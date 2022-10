Salute: Card. Parolin,c'è legame tra quella umana e ambiente

(ANSA) - TERAMO, 13 OTT - "La nostra salute non è separata dalla salute dell'ambiente e non è separata dalla salute di tutti gli altri esseri che popolano la terra. Siamo usciti dal perimetro di uno spazio popolato solo da noi adesso e abbiamo visto la realtà del legame con il tutto fuori di noi. La realtà di una interconnessione che non cancella le distinzioni ma le rende contigue". Lo afferma il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, nel video-intervento con cui domani si aprirà One Health Award, evento di tre giorni sulla 'salute unica' che si svolgerà a Teramo.

"Quando, con l'esplosione della pandemia da Covid 19 abbiamo scoperto la parola zoonosi - aggiunge - abbiamo toccato con mano questa realtà e con una chiarezza mai percepita prima. Questa interconnessione, questa contiguità messa clamorosamente in luce dalla pandemia, si collega al principio che viene chiamato 'One Health One Earth', cui è dedicato questo importante evento internazionale di Teramo". (ANSA).