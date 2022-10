Parco Gran Sasso, trekking alla scoperta dei set del cinema

(ANSA) - L'AQUILA, 05 OTT - Il Cinetrekking e il Movie tour del Gran Sasso, in programma in due fine settimana di ottobre (15-16 e 29-30), organizzati da I viaggiatori nel Parco, Gran Sasso Guides e Le siepi Country Farm, con il contributo della Fondazione Carispaq. Un progetto che ha anche destato l'interesse dell'Università Tor Vergata di Roma, dove è diventato oggetto di tesi e tirocinio nel corso di laurea in turismo enogastronomico.

Il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha un record invidiabile, forse, solamente a quello del Parco nazionale del Gran Canyon e della Monument Valley come presenza di troupe cinematografiche, vantando, ad oggi, centinaia di produzioni. I cinetrekking ed i movie tour permettono di visitare, tramite piccoli spostamenti e facilissimi trekking, accompagnati da professionisti del settore le location dei più famosi film girati sul Gran Sasso. Alla fine di ogni giornata verrà offerta ai partecipanti una degustazione di prodotti tipici come i "fagioli alla Trinità".

Molti sono i film girati sul Gran Sasso, la Hollywood d'Italia, tra i quali 'Continuavano a chiamarlo Trinità' con Bud Spencer e Terence Hill, 'Amici miei - atto II' di Mario Monicelli, Ladyhawke con Michelle Pfeiffer, 'Yado' (Red Sonja) con Arnold Schwarzenegger e Brigitte Nielsen, 'Il nome della rosa' con Sean Connery, 'King David' con Richard Gere, 'Francesco' di Liliana Cavani con Mickey Rourke e Helena Bonham Carter, 'Così è la vita' con Aldo, Giovanni e Giacomo, 'The American' con George Clooney e molti altri. Tra canyon, ruderi, praterie, borghi e castelli notizie, curiosità, gli aneddoti e le nozioni storiche, naturali e paesaggistiche renderanno i cinetrekking ed i movie tour un'esperienza unica nel suo genere, in una fusione perfetta di natura, cultura e gastronomia.

I tour saranno guidati da guide professioniste e dall'autore del volume Gran Sasso e Cinema Andrea Lolli. Le giornate del primo weekend, dal titolo 'Sulla slitta con trinità', prevedono un facilissimo trekking all'interno del suggestivo canyon dello Scoppaturo, location di numerose pellicole cinematografiche tra cui il celeberrimo 'Continuavano a chiamarlo Trinità'. (ANSA).