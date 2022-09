Sanità: Corte Conti, Asl in perdita ma pesa stagione Covid

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - Dai bilanci riadottati a seguito delle determinazioni del Dipartimento sanità di luglio 2022, emerge che "tutte le Aziende registrano una perdita, che per la Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila e per la Asl di Lanciano-Vasto- Chieti è superiore a quella del 2020. Dopo le rettifiche decise dal Tavolo centrale, il risultato della Asl di Pescara migliora di 5,2 mln e si assesta su una perdita di 2 mln. Anche la Asl di Teramo migliora nettamente il suo risultato passando da un negativo di 39 mln a meno 14,4 mln. Considerato l'utile realizzato da GSA, pari a 86 mln, lo stesso si dimostra capiente ai fini della copertura della citata perdita". Lo si legge nella relazione della Corte dei Conti sul Bilancio 2021 della Regione Abruzzo che è stato parificato.

Ma la Corte poi afferma che "In generale, occorre evidenziare che i risultati sopra riportati sono condizionati dalla gestione dell'emergenza Covid che comporta ancora la necessità di affrontare costi straordinari e presenta un monito per un ritorno alla normalità in termini migliori rispetto al passato, il che richiede capacità di programmazione ed organizzazione".

E quindi "Considerando gli importi depurati dei costi Covid, i risultati diventano positivi per la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti (8,8 mln), per la Asl di Teramo (8,1 mln) e per la Asl di Pescara (4,3 mln). La Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila registra comunque un risultato negativo pari 12 mln affrontato dalla nuova governance attraverso il citato piano di riorganizzazione e risanamento presentato a questa Sezione durante l'attività istruttoria (ANSA).