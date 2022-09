Elezioni: Carfagna, Draghi non poteva entrare a gamba tesa

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - Forfait di Carlo Calenda atteso a Pescara per un incontro elettorale, sembra a causa di un improvviso abbassamento di voce. Al suo posto alla Marina di Pescara per il terzo polo è arrivata Mara Carfagna, la quale rispondendo ai giornalisti su una domanda che riguarda Draghi non disposto ad un ulteriore mandato ha detto "Non poteva entrare a gamba tesa nella campagna elettorale, non avrebbe potuto rispondere di si" (ANSA).