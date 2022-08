Bim: torna a Frondarola Festa di Madonna di Ponte a Porto

(ANSA) - TERAMO, 25 AGO - Torna a Frondarola (Teramo) la Festa della Madonna di Ponte a Porto che da venerdì 26 a domenica 28 agosto. L'evento è stato presentato questa mattina nella sede del Bim Vomano Tordino di Teramo. La Festa di Maria SS di Ponte a Porto ha origini antiche, così come la suggestiva chiesetta del 1640 che ne porta il nome. "La comunità di Frondarola ha voluto riscoprire questa manifestazione che da anni era limitata alla Processione", ha detto Nadia Ragonici, presidente del Comitato organizzatore dell'evento insieme alla Polisportiva DD Frondarola. "L'Amministrazione è impegnata nella valorizzazione delle frazioni e dei bellissimi borghi che fanno parte del territorio comunale" ha detto il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto "per questo motivo abbiamo dato il patrocinio e un contributo a questa manifestazione che contribuisce a rafforzare il legame della comunità con il suo territorio e con le sue tradizioni. Frondarola è al centro anche di un progetto di rigenerazione della bella piazza con uno stanziamento di 300mila euro, un impegno importante con l'obbiettivo di riportare lustro ad uno dei borghi più belli del nostro Comune". Il programma prevede venerdì e sabato alle ore 17 la Santa Messa nella Chiesa del SS. Salvatore a Frondarola, ore 21 i Cowboy del liscio, 26 agosto, e i The Greed Leaves Live il 27. Domenica 28 alle 5.30 del mattino si parte da Piazza Madonna delle Grazie a Frondarola in Processione per arrivare all'incirca alle 7.00 alla Chiesetta di Santa Maria di Ponte a Porto dove verrà celebrata la Messa Solenne. Al ritorno a Frondarola nella Chiesa del SS Salvatore i fedeli potranno seguire la Messa delle 10.30. Nella serata di domenica a partire dalle ore 17 i giochi per i piccoli , alle ore 21 il teatro dialettale della Compagnia La Bottega del sorriso "Ma come si chiame?", commedia in due atti di Tonino Ranalli.

Prima del teatro l'Associazione Polisportiva DD Frondarola presenterà al pubblico la squadra di calcio del Frondarola militante nel girone teramano di Terza Categoria. "La presentazione della squadra davanti a tutta la comunità è un evento per noi molto importante", ha detto Luca Rozzi capitano del Frondarola Calcio. (ANSA).