Jova Beach Vasto: Marsilio, treno ospedale idea brillante

(ANSA) - LANCIANO, 18 AGO - "In Abruzzo siamo sempre aperti ai grandi eventi, e abbiamo il compito di garantir che vengano fatti in sicurezza. Questo treno ospedale risolve in maniera brillante una potenziale emergenza e non sarà un episodio isolato". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine della presentazione del nuovo mezzo Tua allestito in occasione del concerto di Jovanotti a Vasto.

Per Marsilio è stata anche l'occasione per tornare sulle polemiche ambientali in seno all'organizzazione in spiaggia del concerto: "Difficile capire il confine di certi commenti come econazismo, mi auguro che abbia ragione Jovanotti, visto che va affermando che il giorno dopo tutto ritorna a posto e pulito, quindi valuteremo il giorno dopo - ha proseguito Marsilio - E non sono in grado di giudicare personalmente certe affermazioni sui pericoli ambientali, ma mi attengo a quanto hanno detto gli organi preposti che hanno rassicurato tutti, mi limito a recepire insomma quanto dicono le istituzioni". (ANSA).