Etichetta di gin dedicata alla Perdonanza Celestiniana

(ANSA) - L'AQUILA, 17 AGO - Una bottiglia in edizione limitata di gin artigianale 67/Cento celebrerà la Perdonanza 2022, così come la presenza di Papa Francesco all'Aquila.

L'idea è a cura dei giovani aquilani Tommaso Ciuffetelli Totani e Riccardo Marino, proprietari del brand di gin artigianale 67/Cento.

Oltre al mascherone delle Novantanove Cannelle, il logo di 67/Cento, l'etichetta evidenzia, in maniera stilizzata, la bolla di Celestino V con la corona papale e il rosone di Collemaggio, il tutto su uno sfondo di croci gotiche che richiama, appunto, la facciata della Basilica di Collemaggio.

Sarà possibile provare questa "special edition" durante l'evento "Perdonanza Village", una tre giorni nel centro storico da venerdì 19 a domenica 21 agosto. Previsti momenti di degustazione, di dibattito e cultura con la presenza del giornalista Angelo De Nicola, dell'uomo di teatro Antonio Massena e di Andrea Spacca di WelcomeAQ e di tanta bella musica con artisti quali Emis Killa, I Gemelli di Guidonia, Albert Marzinotto e tanti altri. (ANSA).