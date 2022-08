Turismo, 3/a edizione della mappa 'L'Aquila Città dei Quarti'

(ANSA) - L'AQUILA, 11 AGO - La Mappa turistica "L'Aquila Città dei Quarti" per far conoscere la città al turista accompagnandolo attraverso i 'Quarti storici', un progetto al quale hanno aderito circa 140 attività e di cui oggi è stata presentata la terza edizione. L'iniziativa nasce da un'idea dell'imprenditore Giorgio Carissimi con la collaborazione grafica di Maura Coccia Colaiuta, con il patrocinio e il sostegno del Comune e in collaborazione con la Cna L'Aquila.

Nella mappa sono riportati lo stradario dell'Aquila, l'elenco delle attività commerciali, le strutture ricettive, le chiese, i monumenti e i musei, palazzi storici e servizi come infopoint, farmacie, supermercati e bancomat, postazioni dei defibrillatori, stazionamento taxi e area sosta camper, centri sportivi e parchi. Tramite scansione dei QRCode è possibile rimanere aggiornati sugli eventi culturali e sui servizi di trasporto. La mappa, stampata fronte retro, riporta da un lato il centro storico, dall'altro le attrazioni turistiche: il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Lago di Campotosto, le Grotte di Stiffe, i borghi, i siti archeologici di città italiche. "Prosegue la collaborazione fra l'Amministrazione comunale e le realtà produttive della città - ha spiegato l'assessore al Turismo Ersilia Lancia - E' una collaborazione consolidata e proficua che noi sosteniamo convintamente. Si tratta di un ulteriore, importante tassello di quel mosaico che ha come obiettivo mettere in condizione L'Aquila e il suo territorio di essere all'attenzione nazionale e internazionale e, soprattutto, di spianare la strada all'Amministrazione per creare un vero e proprio brand dell'Aquilano. Un metodo che aumenterebbe esponenzialmente la già florida immagine dell'Aquila, per arrivare alla redazione di una vera e propria carta dei servizi per il turismo, passaggio fondamentale per cristallizzare la presenza dell'Aquila nell'elenco delle mete più ambite dai visitatori". Le mappe saranno consegnate alle attività recettive, agli info point, alle associazioni di categoria e a tutti coloro che ne faranno richiesta. (ANSA).