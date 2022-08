Marcinelle: Fina, ricordare, riguarda nel profondo l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 08 AGO - Per il segretario regionale del Pd, Michele Fina, "ricordare oggi il disastro di Marcinelle ha un valore che va oltre la tragedia che ha segnato la storia della nostra emigrazione. Riguarda direttamente, e nel profondo, l'Abruzzo. L'Abruzzo è, in proporzione, tra le regioni che più hanno contribuito all'emigrazione italiana nel mondo, di cui la tragedia di Marcinelle, dove gli abruzzesi pagarono un alto tributo di vittime, rappresenta la durezza e il sacrificio.

Marcinelle in Abruzzo deve essere più che mai presente: nel rispetto di chi è emigrato senza mai dimenticare da dove veniva, nell'impegno per la sicurezza del lavoro, per lo sviluppo di una terra che troppo spesso ancora oggi costringe migliaia di ragazze e ragazzi a realizzare altrove progetti di vita".

