Mogol protagonista del Festival di Tagliacozzo

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 06 AGO - Nell'ambito del 38/o Festival di Tagliacozzo (L'Aquila), il Chiostro di San Francesco accoglierà questa sera Giulio Rapetti, in arte Mogol. Sul palco alle 21.15, per la serata "Mi ritorni in mente", il paroliere rievocherà gli aneddoti della sua carriera artistica e parlerà delle sue canzoni, illustrando il significato di molte hit e rivelando particolari inediti. Un intervento nell'ambito di un concerto che prevede una rielaborazione originale per 12 voci soliste e sezione ritmica dei più grandi successi scritti da Lucio Battisti insieme a colui che è ritenuto il più importante autore italiano nel campo della Canzone.

In scaletta "Un'Avventura" (1969), "Eppur mi son scordato di te" (1971), "I giardini di Marzo" (1972), "Fiori rosa, fiori di pesco" (1970), "Il mio canto libero" (1972), "Il nostro caro Angelo" (1973), "Sì viaggiare" (1977), "Neanche un minuto di non amore" (1977), "Una donna per amico" (1978), "Amore mio di provincia" (1980), "Arcobaleno" (1999), "Amarsi un pò" (1977), "Nessun dolore" (1978), "Una giornata uggiosa" (1980), "La canzone del sole" (1971).

"Inserito nella rubrica 'omaggi d'autore' questo è uno dei concerti più importanti della nostra rassegna. Siamo onorati di ospitare una leggenda della musica che con la sua presenza onora Tagliacozzo e l'Abruzzo intero" commenta il direttore artistico Jacopo Sipari. Il supporto musicale è a cura dell'ensemble Angelo Valori & Medit Voices, originale gruppo vocale con sezione ritmica. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, ha sviluppato in seguito un repertorio unico e originale, essenzialmente soul e funk, che trasporta l'ascoltatore in un coinvolgente viaggio nel repertorio della grande musica internazionale. (ANSA).