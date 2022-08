'Lo sport per un respiro in più',a Pineto il 6 partita del cuore

(ANSA) - PINETO, 05 AGO - Si chiama "Lo sport per un respiro in più" la manifestazione ideata da Sisters&co. in collaborazione con il Consiglio regionale d'Abruzzo e il Comune di Pineto per la Lega Fibrosi Cistica Abruzzo (Lifc) per raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza domiciliare dei ragazzi in età scolare affetti da questa malattia genetica degenerativa cronica che colpisce soprattutto l'apparato respiratorio e quello digerente. Appuntamento sabato 6 agosto nello stadio comunale di Pineto dalle 17 a mezzanotte, culmine la sfida tra la Nazionale Sosia e il Pineto Calcio. In squadra "El Puma" Pasquale Di Silvio, pugile campione italiano pesi leggeri, Milo Coretti, uno dei vincitori del Grande Fratello, Samuele Mecucci, ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Romano e Luca Galeri della Ternana Calcio. Contorno alla partita: padel, zumba, body attack, yoga, pilates, calcio divertimento per bimbi, pedalate in e-bike e nordic walking in pineta.

"L' associazione abruzzese fibrosi cistica - spiega Stefania Orsini, tesoriere Lifc Abruzzo - sostiene in particolare il reparto di Fibrosi Cistica dell'ospedale San Liberatore di Atri, unico centro in Abruzzo, che segue e assiste circa 120 pazienti provenienti anche da Molise e Marche. Nella terapia clinica c'è l'allenamento sportivo. Lo sport è importante per questo tipo di paziente la cui giornata è scandita da somministrazione di farmaci, terapie e frequenti ospedalizzazioni: sollecitando e rinforzando l'apparato respiratorio si ottiene detersione delle vie aeree, incremento della frequenza cardiaca e miglioramento della resistenza muscolare.". Ogni giorno un bambino su 2500 nasce con questa patologia e 1 su 25 sono i portatori sani.

"La prognosi della fc - continua la Orsini - è migliorata negli ultimi anni grazie ai progressi della ricerca e un numero maggiore di persone può accedere alle cure. Oggi abbiamo a disposizione farmaci modulatori che stanno migliorando decisamente la qualità di vita dei pazienti". Numeri di telefono per prenotare per sabato: 3278916515, 3279428698, 3206172494, 3339225518. Biglietto per la partita 5 euro, kit sopravvivenza a chi dona minimo 12 euro all'associazione, 10 euro costo cena e spettacoli. (ANSA).