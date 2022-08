Conferenza Stato-Città: Upi designa Provincia L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 02 AGO - L'Unione Province italiane (Upi) ha designato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che è anche sindaco di Castel di Sangro (L'Aquila), come componente della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, "uno dei tre organi della Repubblica Italiana preposti a raccordare l'Amministrazione centrale dello Stato con gli altri Enti".

Lo rende noto con un comunicato l'Amministrazione provinciale dell'Aquila. È la prima volta che un presidente di una Provincia abruzzese ottenga un riconoscimento così importante in un organo presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

"Si tratta di una nomina di cui sono profondamente onorato - ha spiegato il presidente Caruso - il confronto diretto con il Governo sarà per me occasione utile per cercare di restituire alla Provincia, Ente che più di tutti è preposto alla tutela dei bisogni e delle esigenze delle zone interne, il prestigio che merita". (ANSA).